Самарский врач стала финалистом Премии лучшим врачам России «Призвание»

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На прошлой неделе в Москве состоялась 18-я торжественная церемония вручения Премии лучшим врачам России «Призвание» - главная медицинская премия России.В 2018 году финалистом Премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики» стала заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова, доктор медицинских наук Лада Барышникова. Премией награждена группа ученых: М. А. Пальцев, В.И. Киселев, В.А. Аксенова, И.Ф. Довгалюк, Л.Н. Мотанова, Н. И. Клевно, Л. В. Слогоцкая, Л. А. Барышникова, Н. Н. Моисеева.Над созданием нового отечественного инновационного метода диагностики туберкулезной инфекции – кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (диаскинтест) – работа велась группой ученых-исследователей в течение многих лет. Самарская область одной из первых начала внедрение данного метода в клиническую практику сначала противотуберкулезных учреждений в 2009 году, затем учреждений общей лечебной сети в 2010-2013 годах. Полученные положительные результаты внедрения легли в основу федеральных нормативных документов, сообщает пресс-служба облправительства.