Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких

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24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Дата выбрана не случайно, она имеет своё историческое значение. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Впоследствии ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Символом этого дня стала белая ромашка, как символ здорового дыхания.Туберкулез - серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Но, к счастью, он излечим, необходимо лишь вовремя обратиться за медицинской помощью, а затем не бросать лечение на «полпути». Защитить себя от туберкулеза можно с помощью здорового образа жизни, полноценного питания и отказа от вредных привычек. Для своевременного выявления болезни надо не реже одного раза в год делать флюорографию.В этом году Всемирная организация здравоохранения объявила девизом дня борьбы с туберкулёзом призыв «Пора действовать!».Областной клинический СПИД-центр приглашает всех самарцев внести свой вклад в мировую борьбу с туберкулезом. Для этого надо 25 марта 2019 года обратиться в любой корпус СПИД-центра и бесплатно пройти флюорографию. Пора действовать!25 марта 2019 года самарцев приглашают на бесплатное обследование лёгких по адресам:г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 142