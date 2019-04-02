Самарский министр здравоохранения поздравил семью с выпиской двойняшек

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Накануне министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов принял участие в торжественной выписке двойняшек Сергея и Марины Слотиных и посетил Областной перинатальный центр больницы им. В.Д. Середавина с рабочим визитом, сообщает Минздрав региона.В семье Слотиных радостное событие – Ирина и Александр стали родителями двух детей. Семья стала многодетной. Сегодня маму и малышей – мальчика и девочку - выписали из перинатального центра.Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года весом около одного килограмма и почти три месяца провели в больнице под наблюдением медицинских работников. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.Персонал больницы относился к нам как к родным, - рассказала мама двойняшек Ирина. - Было искреннее сочувствие и искренняя радость. За нас переживали все – и младший медперсонал старался помочь, поддержать. Я сама уже бабушка, у меня есть старший сын, у него в августе прошлого года родилась дочь.Как рассказала руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова, в центре принимают пациенток с преждевременными родами – после 22 недель беременности из Самарской области.- Эти дети нам очень дороги, потому что выхаживанием малышей мы занимались очень долго, - отметила Татьяна Тезикова. - Дети родились на сроке 26 недель беременности. Мальчик родился на килограмм, девочка – на 940 граммов. Конечно, они были еще не готовы самостоятельно дышать, поэтому в течение трех с половиной месяцев они находились в отделении патологии новорожденных. Но там они находились вместе с мамой. Мама очень заботливая, и совместными усилиями мамы и медицинских работников нам удалось сделать так, что дети теперь самостоятельно дышат, принимают и усваивают пищу, поправились в весе. Мальчик теперь весит 2700 , а девочка – 2400. Мы выписываем их домой со спокойной душой, но будем наблюдать за ними в течение трех лет: как они развиваются, видят, слышат.Счастливых родителей поздравил министр Михаил Ратманов и вручил памятный подарок.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:«Сегодня мы поздравили семью Слотиных с рождением и выпиской двух прекрасных малышей. Это двое новорожденных – Сергей и Марина. Примечательно, что маме - 48 лет. И случай этой семьи служит примером, что возраст не является помехой для рождения детей, когда у нас в регионе в перинатальных центрах используется современное медицинское оборудование, работают квалифицированные медицинские кадры. Я хочу, чтобы данный случай был примером для наших женщин».Также в ходе визита министр ознакомился с работой отделения анестезиологии и реанимации, операционных и отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей.Напомним, что в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам рождаемости в регионе и поддержке семей с детьми.