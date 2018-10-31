Самарский медицинский колледж им. Ляпиной оснастили интерактивным анатомическим столом «Пирогов»

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1 ноября в 10.00 в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, д. 80) пройдет занятие по анатомии с применением интерактивного анатомического стола «Пирогов».Это первая поставка разработанного в Самарском государственном медицинском университете интерактивного комплекса в медицинское средне-специальное образовательное учреждение. Колледж им. Ляпиной приобрел высокотехнологичное оборудование на средства, дополнительно выделенные из бюджета региона по решению главы региона Дмитрия Азарова.Оборудованием также оснащены Тольяттинский медицинский колледж и его филиал в селе Кинель-Черкассы.Стол «Пирогов» позволяет выстроить цикл обучения по таким предметам, как топографическая анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другие. По сравнению с классическими методическими материалами «Пирогов» помогает визуально познакомиться с анатомическим материалом, сравнить органы «в норме» и «в патологии», провести диагностику по загруженным деперсонализированным снимкам КТ, МРТ, УЗИ пациентов. А преподаватель может проверить качество усвоенного материала в режиме «проверки знаний».Фото pixabay.com