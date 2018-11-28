Самарский госмедуниверситет займется разработкой телемедицинских решений совместно с БАРС-Груп

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27 ноября в Самарском государственном медицинском университете состоялось выездное заседание Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при поддержке Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Мероприятие прошло под председательством депутата Государственной думы РФ, Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимира Гутенева.В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве Самарского государственного медицинского университета и АО «Барс-Груп» (ГК «Ростех») - крупным разработчиком IT-решений для здравоохранения. «Опыт подобного сотрудничества говорит о перспективности такой междисциплинарной синергии. Медицинский вуз сегодня – поставщик не только ценных для здравоохранения кадров, но и технологических решений», - прокомментировал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.Условия партнерства предполагают совместную разработку решений на основе рентгенологической и телемедицинской платформ. А также и в сфере разработки носимых устройств для телемедицины. «Эти направления крайне перспективны: к 2022 году объем мирового рынка телемедицинских продуктов перерастет отметку в $12 млрд. Стать участником этого процесса мы сможем вместе с индустриальным партнером, которого мы обрели в лице «Барс-Груп», - прокомментировал Александр Колсанов.Первый заместитель генерального директора АО «Барс-груп» Дмитрий Вахрушев уверен, что сотрудничество позволит повысить доступность и качество медицинских услуг: «Мы сможем интегрировать наработки самарского госмедуниверситета с нашими IT-решениями, чтобы в дальнейшем выйти с программным продуктом на рынки России и СНГ».