Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
22 марта 2018 12:20
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В Самарском областном центре профилактики и борьбы со СПИД состоялась торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова и заведующих ряда клинических кафедр.
Геннадий Петрович поздравил медицинский коллектив и вручил Сертификат о присвоении статуса клинический Самарскому СПИД-центру. Как отметил ректор медицинского ВУЗа, задача любого медицинского учреждения, имеющего статус «клинический» - лечить, учить и заниматься наукой. Всё это с успехом выполняется в СПИД-центре.
Главный врач Центра Алексей Спирин в свою очередь поздравил Геннадия Котельникова с получением «знака за номером один» недавно учрежденной государсвенной награды «За наставничество». Знак отличия самарскому ректору вручил лично Президент РФ Владимир Путин.
Руководитель СПИД-центра выразил благодарность от всего коллектива за высокую оценку труда медиков в связи с присвоением учреждению клинического статуса. Это подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов Центра, в котором работают высококвалифицированные специалисты, обучаются студенты, интерны и клинические ординаторы. Уже на протяжении двух лет штат врачей СПИД-центра укомплектовывается исключительно за счёт выпускников СамГМУ.
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