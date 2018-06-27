Самарские врачи проведут уникальную нейрохирургическую операцию

175

Нейрохирургическое отделение больницы им. Н.И.Пирогова начало проводить поясничную артропластику, став пионерами в России с хорошими клиническими результатами. Поясничная артропластика является сама по себе технологически сложной операцией и проводится только в отдельных клиниках России, а проведение данной операции при рецидивных грыжах позвоночника безусловно относится к высокотехнологичной операции.Рецидивные грыжи после дискэктомий (удаление диска) являются актуальной проблемой в хирургии позвоночника. По статистическим данным 15,7% пациентов оперируются повторно в первые 5 лет после первичной операции. Повторные операции с ревизией из того же заднего доступа зачастую не решают проблему рецидива. До недавнего времени считалось, что при рецидивной грыже диска необходимо проводить ревизию и декомпрессию позвоночного канала из дорзального доступа, поскольку только в этом случае можно адекватно освободить нервные корешки от сдавления и рубцового послеоперационного процесса. В последнее время это мнение меняется и тотальная артропластика решает проблемы компрессии позвоночного канала и восстановления биомеханики позвоночника, исключая рецидивы грыж дисков, сообщает пресс-служба облправительства.