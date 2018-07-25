Самарские врачи хотят лечить людей с помощью обсудили IT-технологий
25 июля 2018 20:47
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В Самарской областной клинической больнице им. Середавина в рамках стратегической сессии "Сбережение народа" отработала секция "IT-медицина — новое направление в медицинской науке и практике". Участники познакомились с опытом специалистов СамГМУ по разработке и внедрению уникальных технологий.
Модератор секции, директор института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов во вступительном слове заметил, что сейчас IT-медицина в нашем регионе вышла уже на такой уровень, на котором нуждается в "столкновении с реальностью", в активном внедрении в действующие лечебные учреждения и в экспертной оценке наработанных и прошедших успешные испытания проектов со стороны действующих специалистов реальной сферы.
Собственно, на секции именно такой разговор и получился — главврачи областных больниц слушали сообщения разработчиков и делились своими впечатлениями и рекомендациями. Хотя большинство впечатлений свелось к просьбам о сотрудничестве и внедрении проектов в конкретные лечебные учреждения.
Первым представил свою и его коллег из СамГМУ разработку руководитель отдела нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии центра прорывных исследований "IT в медицине", профессор Василий Пятин. Он рассказал о том, как с помощью виртуальной реальности специалисты центра восстанавливают нормальную работу нервной системы у пациентов с самыми тяжелыми травмами (например, нарушениями кровоснабжения головного мозга).
Для больных создают "новый мир", в котором они, например, лежа на самом деле на больничной койке, могут пойти домой и поговорить там с родными и близкими. С помощью виртуального интерфейса "мозг — компьютер" люди с расстройствами речи (например) могут общаться, а нарушения нейронных связей восстанавливаются буквально за несколько сеансов. Фактически речь идет о рождении новой отрасли медицины — нейрореабилитации. Официально ее еще нет нигде в мире — в США только в этом году начали давать направления для лечения по этим методикам больных детей.
Заведующий отделом института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин поведал о том, что "назрела и перезрела" проблема систематизации, структурирования и стандартизации огромного массива цифровых изображений, скапливающихся в результате работы IT-медицины Самарской области. Рентгеновские снимки, КТ, МРТ, УЗИ и пр. пока просто "сбрасываются" в огромный цифровой архив (счет идет на сотни терабайт), где по закону хранятся в течение пяти лет — и никак не используются! А ведь можно (и нужно — работа по распоряжению Минздрава РФ уже ведется) создать глобальную (пока на уровне региона, а там и всей страны) сеть, к которой может удаленно подключаться любой специалист, чтобы…
Возможностей масса — совместить данные КТ и УЗИ для постановки более точного диагноза, совместить цифровые данные по одному пациенту в разные периоды времени, совместить данные разных людей (например, родственников для трансплантации органов) и т.п. Энтузиазм слушавших показал наглядно, как все это востребовано современной практической медициной.
Поговорили участники секции и о многих других интересных вещах, а в итоге собрали предложения для практического применения передовых разработок, чтобы включить их в общую резолюцию по итогам работы сессии "Сбережение народа", пишет Волга Ньюс.
Фото: pixabay.com.
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Комментарии
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