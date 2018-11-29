Самарские студенты выступили против ВИЧ

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28 ноября в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королёва состоялась профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!».Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра на этот раз разместилась в корпусе факультета информатики. Врачи выполняли экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, участие в котором приняли более 70 ребят. Важно, что молодые люди и сами активно приняли участие в подготовке профилактической акции в родном ВУЗе - активисты факультетского студсовета совместно с медиками подготовили ещё и викторину для сверстников, на знание путей передачи ВИЧ и защиты от вируса, а также запустили флешмоб в социальных сетях на лучшее фото с хештегом #самарскийуниверситетпротиввич. Также волонтёры предлагали ребятам ознакомиться с информационными буклетами по теме ВИЧ/СПИД, а каждый студент, сдавший тест на ВИЧ – получал на память от специалистов СПИД-центра красную ленточку, символизирующую борьбу со СПИДом.Акция в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королёва приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИД, который ежегодно отмечается 1 декабря.