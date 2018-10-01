Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении
1 октября 2018 11:03
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Накануне Дня пожилого человека в Центре социального обслуживания «Безымянский» работала выездная бригада Самарской областной клинической гериатрической больницы
«Перед нами стоит задача - «подружить» гериатрическую службу и центры социального обслуживания, - объяснил заведующий гериатрическим центром СОКГБ Петр Романчук. - За одиноко проживающими пожилыми людьми закрепляют социальных работников, которые помогают им по хозяйству, приносят продукты. А если человек нуждается в ежедневном приеме лекарств и ему назначены определенные реабилитационные процедуры, то он должен находиться под ежедневным присмотром поликлиники или соцслужбы».
После 75 лет возрастает вероятность развития синдрома старческой астении («хрупкости»). Его основные проявления - медлительность, потеря веса, общая слабость. Гериатры стараются как можно раньше выявить факторы риска и отсрочить или предотвратить недуг. В работе они используют анкету. В числе вопросов – «Похудели ли вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев?», «Были ли у вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?» и другие.
«Если пациент дал три и более положительных ответа, то он нуждается в постоянном наблюдении врача-гериатра, - говорит главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Олег Никитин. - Таких пациентов 30-35%. Один или два положительных ответа - это пациенты, у которых в ближайшее время может развиться старческая астения: их 40-50%, и с ними надо проводить профилактику. Отрицательные ответы дают 15-20%».
Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 720 тысяч пожилых людей - это почти 1/3 от всего населения региона. По прогнозам, через 5-10 лет пожилым у нас будет 35-40% населения губернии. Этому способствует увеличение общей продолжительности жизни самарцев: сейчас это 72 года, а еще 10 лет назад она составляла 64-65 лет. С каждым годом растет число долгожителей – старше 90 лет и 100 лет, что свидетельствует об эффективности мер по сохранению активного долголетия и повышению качества жизни, пишет "Волжская коммуна".
"Мы проводим комплексную оценку состояния здоровья пожилых пациентов и комплексную гериатрическую оценку, определяем их физический, психологический и социальный статус. В прошлом году наша больница провела почти 1800 таких оценок, почти треть обследованных нуждается в постоянном социальном сопровождении", - заявил Олег Никитин, главный врач СОКГБ.
Фото pixabay.com
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