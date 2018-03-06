Самарская область получит более 25 млн рублей на выполнение поручений Президента РФ о повышении доступности медицинской помощи

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Напомним, по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 года, был опубликован перечень поручений. В частности, одно из них касается повышения доступности медицинской помощи населению путем создания в 2018-2020 годах современных врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, а также посредством организации работы передвижных мобильных комплексов в отделенных поселениях, где проживают до 100 человек.На решение этих задач Правительством РФ выделены средства в размере 1,23 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов 45 субъектам Федерации, среди них и Самарская область, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов и 2,2 млрд рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек - средства распределены между 64 субъектами РФ.На приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Самарской области из этих средств выделено 9 606 400 рублей. Сегодня 6 сельских районов губернии нуждаются в строительстве ФАПов в целях повышения доступности медицинской помощи населению – Большечерниговский район, Елховский район, Похвистневский район, Приволжский район, Сызранский район, Хворостянский район.На приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек Самарская область получит средства в размере 15 581 200 рублей. Более 300 населенных пунктов губернии имеют численность населения до 100 человек, сообщает пресс-служба облправительства.