Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
28 января 2019 11:31
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Самарская область получила по федеральной программе Минпромторга России 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов.
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Также пополнятся автопарки областной станции скорой помощи и тольяттинской.
Видео можно посмотреть здесь.
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