Россияне стали покупать меньше лекарств
28 февраля 2019 13:37
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В январе россияне потратили на лекарства на 10 % меньше, чем в предыдущем месяце. Средняя стоимость упаковки препарата также упала.
В январе 2019 года россияне купили лекарств на 84,3 миллиарда рублей. В предыдущем месяце этот показатель был почти на 10 % выше. Примечательно, что за год жителям страны стало необходимо на восемь процентов больше лекарств.
В сравнении с декабрем минувшего года средняя стоимость упаковки лекарственного препарата снизилась более чем на два процента и составила почти 194 рубля. Люди смещают свои предпочтения в сторону более дорогих препаратов (более 500 рублей за упаковку). Их удельный вес составил более 40 %, что на 1,3 % выше, чем в прошлом году, говорится в отчете DSM Group.
Также по итогам января этого года отечественные лекарства составили 58 % от всего проданного объема. Однако из-за их невысокой цены в стоимостном выражении они заняли меньше трети от общей суммы.
Треть всех проданных лекарств отпускалась по рецептам врачей. Тем не менее их совокупная стоимость оказалась практически равной сумме цен на препараты в свободной продаже.
В топ-3 фармацевтических компаний по объему вырученных денег вошли Novartis, Bayer и Sanofi. Среди конкретных наименований больше всего в январе россияне потратили на «Кагоцел» (1 %), «Ингавирин» (0,9 %) и «Нурофен» (0,7 %).
В январе в российских аптеках купили БАДов на 4,5 миллиарда рублей. В декабре 2018 года добавок было куплено на 6,5 % больше по стоимости и на 8,4 % больше в натуральном выражении. Всего было куплено 24,3 миллиона упаковок. Бесспорным лидером среди производителей БАДов стала компания «Эвалар». Ее продукты заняли почти треть всего рынка добавок и почти четверть проданных БАДов, пишет "ФедералПресс".
Фото: pixabay.com
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