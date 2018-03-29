Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет

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Как поясняется на сайте ведомства, сладости, купленные, в том числе, через соцсети, могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и аллергических реакций.В Роспотребнадзоре отметили, что лица, реализующую подобную продукцию, не подают уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности. Из-за этого контрольно-надзорные мероприятия в отношении них не проводятся.Поскольку продукция не проходит контроль, существует риск возникновения различных инфекционных заболеваний, в том числе дизентерии, сальмонеллёза, гепатита А, ротовирусной и стафилококковой инфекций, передает Радио Маяк.