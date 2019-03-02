Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля
2 марта 2019 10:25
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Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля.
Ведомство неоднократно сообщало о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Россией, в том числе на Украине.
В 47-ми странах Европы, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году заразились корью более 82-х с половиной тысяч человек. Медики отмечают, что в большинстве своем речь идет о непривитых людях, передает Радио Маяк.
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