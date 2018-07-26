Роскачество искало лучшее сливочное масло
26 июля 2018 13:16
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Специалисты Роскачества провели новое исследование наиболее популярных марок сливочного масла. Предыдущая проверка в мае выявила несколько случаев фальсификата.
В июле эксперты изучили продукцию по 68 параметрам качества и безопасности. В частности, масло проверили на наличие кишечной палочки и сальмонеллы, токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков.
«Все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасным. Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено не было», — сообщается в пресс-релизе Роскачества, поступившем в iz.ru.
Кроме того, не было зафиксировано случаев фальсификации продукта растительными жирами и несоответствия заявленной массы нетто.
Вместе с тем массовая доля жира в продукции (82,5%) соответствовала не у всех производителей.
Фото pixabay.com
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