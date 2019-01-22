«Роскачество» дало рекомендации по выбору минтая
22 января 2019 14:03
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Эксперты «Роскачества» дали рекомендации о том, как выбрать вкусный и полезный минтай. В первую очередь специалисты советуют смотреть на внешний вид рыбы — окрас должен быть светлым и равномерным, без пятен и подсохших участков. Также на поверхности не должно быть снега или большого количества льда, пишут "Известия".
«Для упакованной в коробки продукции, когда невозможно посмотреть внешний вид, информацию можно получить из маркировки. Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.
Также специалисты рекомендуют обратить внимание на срок годности и наличие толстых рубцов или желтых пятен.
«Если они присутствуют — это значит, что рыба далеко не свежая, не раз размораживалась и снова замораживалась», — добавили эксперты, которых цитирует «РИА Новости».
Отмечается также, что после покупки рыбы ее не следует размораживать при комнатной температуре или опускать в горячую воду — так теряются ее вкусовые качества. Лучше переложить минтай на ночь из морозилки в холодильник, добавляют специалисты.
pixabay.com
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