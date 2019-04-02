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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Разработана вакцина от аллергии на кошек

2 апреля 2019 13:30
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Разработана вакцина от аллергии на кошек
Она проходит тестирование.

В скором времени ученые разработают первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Разработкой занимаются специалисты первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом, сообщает ФедералПресс.

Как стало известно, вакцина может появиться уже в течение этого года. По словам ректора МГМУ академика РАН Петра Глыбочко, в настоящее время проходит апробация результатов исследований. Для разработки вакцины созданы лаборатории в России и Австрии.
Планируется, что новая вакцина будет давать иммунитет ко всем восьми аллергенам, которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности кошек.
Отметим, что у 50 % детей в России на сегодняшний день проявляется в явном или потенциальном виде аллергия на кошек. Она может вызывать серьезные симптомы, вплоть до астмы или летального исхода, пишет «Интерфакс».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как не стать жертвой аллергии. Отметим, что по статистике ВОЗ, каждый третий житель планеты в той или иной степени страдает от аллергии, причем 85 % всех аллергиков испытывают обострения именно в весенний период.

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Комментарии



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