Птичий грипп выявили в Самарской области

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В ходе проведения эпизоотологического расследования по факту регистрации высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Самарской области было установлено, что с 14 июня 2018 г., в соответствии с результатами исследований ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория», установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы в личных подсобных хозяйствах граждан в следующих населенных пунктах:1) с. Пензино, п. Иргизский и с. Большая Черниговка - Больше-Черниговский район2) п. Курумоч – Волжский район3) п. Кочетковский - Красноармейский район4) п. Васильевка – в границах г. Отрадного5) с. Подгорное - Борский район6) с. Полудни - Кинель-Черкасский районВ ходе опроса граждан - владельцев личных подсобных хозяйств, где был выявлен вирус гриппа, установлено, что они приобрели птицу на рынках выходного дня в своих районах.По данным Департамента ветеринарии Самарской области в эпизоотических очагах была проведена ликвидация поголовья домашней птицы.Проведено внеочередное экстренное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Правительстве Самарской области, по результатам которой был составлен протокол, всем причастным к этому службам поручено реализовать комплекс мероприятий по ликвидации и дальнейшему нераспространению вируса гриппа птиц.В настоящее время, эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия, сообщает региональное управление Россельхознадзора.