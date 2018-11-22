Представители Западно-Казахстанской области посетят учреждения здравоохранения Самары

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23 ноября состоится визит делегации Западно-Казахстанской области в медицинские учреждения Самары по вопросам обучения медицинских специалистов передовым технологиям, обмена опытом в сфере здравоохранения.Визит делегации пройдет в рамках подписанного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым Соглашения о сотрудничестве между регионами в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и туризма.Делегацию представит и.о. руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Нурданат Беркингали и руководители учреждений здравоохранения.Специалисты из Уральска ознакомятся с работой самарских лечебных учреждений по профилям кардиология, онкология, офтальмология и др., сообщает пресс-служба облправительства.

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