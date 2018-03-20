Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области

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Распоряжением Правительства РФ от 15 марта Самарская область получит средства в размере 86 810 000 рублей на развитие в регионе паллиативной медицины. В рамках мероприятий запланировано дооснастить лечебные учреждения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь взрослому населению и детям.В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой, Тольяттинская городская детская больница № 1.Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования в соответствии с порядками оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям, в том числе использующегося на дому - аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы. Кроме этого, для пациентов с хроническим болевым синдромом дополнительно будут приобретены необходимые лекарственные препараты, включая обезболивающие, сообщает пресс-служба облправительства.