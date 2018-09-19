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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Показатель заболеваемости "мышиной" лихорадкой в Самарской области в 2,2 раза выше уровня прошлого года

19 сентября 2018 14:00
131
Показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в Самарской области в 2,2 раза выше уровня прошлого года
Значительное количество заражений граждан происходит на дачных участках.

Большая часть территории Самарской области расположена в зоне действия природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом и клещевых инфекций.

На территории Российской Федерации наиболее активные очаги геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) расположены в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах Приуралья и Среднего Поволжья.

Природные очаги ГЛПС Самарской области территориально расположены в лесостепной зоне и лесах Самарской Луки и занимают значительную часть территории области, около 60% площади, или 33,2 тыс. кв. км, находятся в зоне активно действующего природного очага ГЛПС.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области информирует, что с июня 2018 г. среди жителей Самарской области отмечен подъём заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Показатель заболеваемости в 2,2 раза выше уровня прошлого года. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди жителей городского округа Самара, Красноярского района, городского округа Жигулёвск.

Наблюдение за ситуацией показывает, что значительное количество заражений граждан происходит на дачных участках, сообщает регуправление Роспотребнадзора.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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