Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд рублей
5 июля 2018 12:16
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РБК составил топ-20 российских врачей, получивших в прошлом году наибольшие выплаты от производителей лекарств. Эти расчеты сделаны на основе отчетов 36 международных фармацевтических компаний об их выплатах в 2017 году российским врачам и организациям здравоохранения.
Такие данные уже третий год подряд раскрывают фармпроизводители, работающие на российском рынке и входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM). Это отраслевое объединение, в свою очередь, является членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, которая обязывает своих участников публиковать ежегодные отчеты о так называемой передаче ценностей. В них, в частности, указывается, какую сумму и за какую услугу получил конкретный врач. Это может быть оплата регистрационных взносов за участие специалиста в конференции, компенсация ему транспортных расходов, вознаграждение за оказанную консультацию. Отчитаться о таких выплатах члены AIPM должны были до 30 июня.
В прошлом году 36 фармкомпаний перечислили в адрес как минимум 41 тыс. специалистов свыше 3,3 млрд руб., подсчитал РБК. При этом детально расписаны выплаты только 8 тыс. врачей — вместе они получили около 545 млн руб. По остальным специалистам информация приводится только в общем виде, поскольку они не согласились раскрывать свои данные.
Самой щедрой из опубликовавших отчеты фармкомпаний оказалась французская Ipsen — она перечислила в 2017 году российским врачам более 471 млн руб. Средняя выплата каждому специалисту тем самым составила 355 тыс. руб. Наименьшие суммы, согласно расчетам РБК, выплатили британская GSK и американская Celgene: 2,4 млн и менее 2 млн руб. соответственно. При этом минимальный средний «чек» оказался у венгерской Egis — 23 тыс. руб. при общих выплатах 75,8 млн руб. Имена 3,3 тыс. работников здравоохранения, с которыми сотрудничает компания, не раскрываются. Для сравнения: у GSK и Celgene средний платеж равняется 110 тыс. и 70 тыс. руб.
Выплаты 1 млн руб. и более получили 25 российских специалистов, причем восемь из них — кардиологи, свидетельствуют расчеты РБК.
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