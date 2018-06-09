Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза

13 июня в 13.00 в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского (Самара, ул. Ново-Садовая, 158, главный корпус, конференц-зал) пройдет тренинг-семинар, в ходе которого офтальмологи рассмотрят случаи типичных глазных травм, полученных известными футболистами во время матчей, и продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи, сообщает пресс-служба облправительства.Несмотря на то, что главный «рабочий инструмент» футболистов – это ноги, и именно они чаще страдают в ходе борьбы на поле, «непрофильные» травмы у футболистов – не такая уж и редкость.