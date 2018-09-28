Офтальмологи мобильного отделения проведут прием жителей Похвистнево

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1 октября в 9.00 начнет работу отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского в г. Похвистнево Похвистневского района Самарской области. Располагаться офтальмологические комплексы будут на центральной площади города.В течение двух недель с 1 по 12 октября на базе комплексов офтальмологи областной больницы им. Т.И. Ерошевского бесплатно по действующему полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 9.00 до 14.00. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют врачи Похвистневской больницы, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com