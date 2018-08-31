Офтальмологи мобильного отделения больницы им. Ерошевского проведут прием в Тольятти

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С 3 по 7 сентября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет вести офтальмологический прием на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина (Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3).На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС в течение недели осмотрят пациентов с 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).

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