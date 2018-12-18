Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов

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19 декабря в детском лечебно-профилактическом отделении Самарской городской стоматологической поликлиники №1 (Самара, Фрунзе, 136) состоятся торжественные мероприятия, посвященные открытию отделения после капитального ремонта.В этот день с работой обновленного детского отделения ознакомится министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.Для маленьких пациентов состоится праздничное представление. Врачи отделения начали прием пациентов в новых условиях 17 декабря.Детское отделение полностью обновлено - проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель.Детское отделение оказывает стоматологическую помощь детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов общей численностью 52986 человек, из них подростков 7520, детей 45466.В детском отделении ГБУЗ СО «СГСП №1» оказывается бесплатная стоматологическая помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования детскому населению, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com