Названы самые полезные и самые вредные российские супы
5 апреля 2019 10:12
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Овощной вегетарианский суп самый полезный из тех, что распространены в России, это оптимальный источник питательных веществ, а вот солянку врачи не рекомендуют: в ней слишком много соли и жира, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Основа питания во всех клиниках – это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", - рассказала врач диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.
Она пояснила, что супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, особенно если используются жирные виды мяса - от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина.
Кроме того, говорит диетолог, при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами. Поэтому лучше первый и второй бульон сливать, советует Ливанцова.
В свою очередь, врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко сообщил, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника.
При этом наименее полезный суп – это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность, считает Ливанцова. Кроме того в солянку добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.
С осторожностью нужно относиться и к грибному супу, считает Пилипенко. "Если здоровье скомпрометировано, то для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", - пояснил врач.
Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что суп является источником питательных веществ, которые составляют основу пирамиды питания – белки, жиры и углеводы.
Учитывая, что первое блюдо на 50-60% состоит из жидкости, его энергетическая ценность относительно невысока, при этом за счет жидкости насыщение организма происходит достаточно быстро, что полезно для тех, кто следит за своим весом, сказала Ливанцова.
Рекомендуется есть суп каждый день на обед - лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы, рассказал Пилипенко.
"В целом, суп не то что желателен - а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым", - резюмировал гастроэнтеролог.
Фото pixabay.com
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