Назначен министр здравоохранения Самарской области
29 октября 2018 13:58
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С 30 октября 2018 года Постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра здравоохранения региона назначен Ратманов Михаил Александрович. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
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