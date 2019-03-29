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Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии

29 марта 2019 10:06
49
Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии
Это новый фельдшерско-акушерский пункт в Сызранском районе.

28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского района.
Как пояснил главный врач Сызранской центральной районной больницы Сергей Ерин, это очень долгожданный ФАП. Предыдущее здание ФАПа было закрыто в 2011 году из-за аварийного состояния. До 2016 года доктор, который работал здесь с 1977 года, продолжала обслуживать жителей на дому. Но она ушла на заслуженный отдых в марте 2016 года.

Руководство Сызранской ЦРБ организовало выездное обслуживание жителей села, сюда приезжала бригада неотложной помощи из Междуреченска, что находится в 12 км от Печерского. Пациентов из села принимал терапевт в поселке Междуреченск.
Новый ФАП – наследие Чемпионата мира по футболу, это модульное здание отработало на чемпионате и вот теперь досталось нам в прекрасном состоянии, - рассказал Сергей Ерин. - Здесь постоянно присутствует фельдшер, который оказывает помощь жителям села».
Фельдшер ФАПа села Печерское Наталья Харина после окончания Сызранского медицинского училища проходила стажировку в поликлинике Междуреченска и приняла участие в программе «Земский фельдшер», а в начале года приступила к работе.
«В день у меня бывает 8-10 пациентов, на уколы ходят 4-5человек, а после работы в ФАПе я выхожу на участок, обхожу пациентов на дому, в селе проживает около 800 человек, село большое, но я успеваю, и пациенты довольны, не жалуются», - призналась медицинский работник.

С 2011 года в селе Печерское не было фельдшерско-акушерского пункта, и фельдшер, который здесь работал, вынуждена был принимать пациентов у себя на дому. Естественно, это неправильно, и поэтому модуль, который остался в области после проведения чемпионата мира по футболу, мы переоборудовали под фельдшерско-акушерский пункт и установили в селе, - рассказал министр Михаил Ратманов. – Теперь здесь есть и фельдшер – молодой, грамотный специалист, снимает показания электрокардиографа, делает внутривенные и внутримышечные инъекции. И жители довольны – никуда не надо ехать, все процедуры можно пройти в своем селе. Поэтому мы будем всячески поддерживать медицинских работников, работающих на селе: фельдшеров, врачей обшей практики, а в идеале планируем обеспечивать их автотранспортом, чтобы они могли передвигаться с аппаратурой по селу, обслуживать маломобильных граждан на дому, смотреть их, консультировать, делать больным инъекции. Кроме того, здесь раз в неделю принимает терапевт. Поручил руководству больницы организовать приезд и педиатра для обслуживания детей. В селе проживает около 100 ребят, и педиатр здесь нужен на несколько часов. Так что будет составлен график его приезда, и дети без квалифицированной помощи не останутся».

В Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделил особое внимание развитию медицинской отрасли, в том числе открытию новых фельдшерско-акушерских пунктов для повышения доступности медицинской помощи в отдаленных районах губернии.
«Самое главное для любого человека – здоровье. И государство сегодня заявило масштабные планы по развитию здравоохранения. Сбережение народа - это задача № 1»,- подчеркнул Глава региона.

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Комментарии



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