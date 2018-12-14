Мужчин в Тольятти приглашают проверить свое здоровье

32

15 декабря в Тольяттинской городской поликлинике №2 (Тольятти, ул. В.В. Баныкина, д.8, корпус 14) с 10.00 до 14.00 состоится акция «Мужское здоровье».В программе акции лекция на тему «Заболевания мужской половой системы», сдача крови на ПСА общий (онкомаркер), УЗИ предстательной железы.Всем обратившимся сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят ЭКГ и проведут ряд других исследований, при необходимости можно будет получить консультацию уролога.Комплекс исследований рекомендован для мужчин старше 40 лет.