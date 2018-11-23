Мобильный офтальмологический комплекс будет работать в Алексеевке

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С 26 ноября по 7 декабря 2018 года отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в селе Алексеевка.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Алексеевского отделения Нефтегорской ЦРБ (Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Больничная, 1).На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.