Мобильные офтальмологические комплексы отравляются в Тольятти

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Со 2 по 28 апреля отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имениТ.И. Ерошевского будет работать в городе Тольятти.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина (Самарская область,г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3).В течение четырех недель на базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличиинаправления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967- 762-47- 48 (будни с 09.00 до 14.00).