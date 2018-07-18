Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра провела акцию по выездному тестированию на ВИЧ

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Бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест по капиллярной крови предложили молодым людям, которые пришли подавать заявление о вступлении в брак. Создание семьи – это серьёзный и ответственный шаг. Эпидемиологи рекомендуют будущим супругам узнать свой ВИЧ-статус. Эта информация позволит мужчинам и женщинам своевременно позаботиться о здоровье и безопасности себя, второй половины и будущих детей. Многие люди считают, что их ВИЧ не касается! Между тем, есть случаи, когда положительный ВИЧ-статус у женщины выявляется лишь во время беременности, в ходе обязательного медицинского обследования.Поэтому врачи СПИД-центра регулярно проводят акции «Знать о ВИЧ – значит жить», предлагая гражданам быстро, бесплатно и в удобном для них месте сдать анализ. Медики не только проводят тестирование, но привлекают внимание жителей региона к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в Самарской области. Сейчас в нашей губернии около 35 тысяч человек заражены вирусом. Врачи стремятся, чтобы те, кто ещё не знает свой ВИЧ-статус, прошли тестирование и, если результат окажется положительным, могли вовремя начать лечение и уберечь от заражения близких.В ходе 2-х часовой акции в «Теремке» тест на ВИЧ прошли более 30-ти человек, которые уже через месяц создадут новые семьи. Все результаты отрицательные.Напомним, бесплатно узнать свой ВИЧ-статус можно в любой будний день по адресам СПИД-центра в Самаре: ул.Ново-Садовая, 178 и в Новокуйбышевске: ул. Чернышевского, 1а.