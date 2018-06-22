Мобильная лаборатория СПИД-центра развернётся в парке им. Гагарина в Самаре

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23 июня в парке им. Ю.А. Гагарина все желающие самарцы и гости города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции «Знать о ВИЧ-значит жить!». Мобильная лаборатория СПИД-центра будет размещаться на центральной аллее парка, недалеко от новой сцены.Узнать ВИЧ-статус можно будет с помощью экспресс-метода по слюне. Простая и безболезненная процедура занимает буквально пару минут, результат анализа сообщается конфиденциально через 15-20 минут.Тестирование проводится анонимно, медицинский полис и паспортные данные не требуются. Мобильная лаборатория будет работать два часа.Время работы с 16:00 до 18:00.