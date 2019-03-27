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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

27 марта 2019 10:54
54
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям.

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, является одной из актуальных проблем в России. По информации эндокринологического научного центра Минздрава РФ, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

"Введение универсального йодирования пищевой поваренной соли... Планируемый срок вступления в силу: январь 2020", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли, пишет РИА Новости.


Фото pixabay.com

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