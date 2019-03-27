Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
27 марта 2019 10:54
54
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, является одной из актуальных проблем в России. По информации эндокринологического научного центра Минздрава РФ, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
"Введение универсального йодирования пищевой поваренной соли... Планируемый срок вступления в силу: январь 2020", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли, пишет РИА Новости.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
27 марта 2019 10:58
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
54
27 марта 2019 10:54
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
54
25 марта 2019 22:42
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности. Здравоохранение
316
25 марта 2019 22:35
Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции. Здравоохранение
279
25 марта 2019 13:27
При этом необходимо обновить 137 автомобилей. Здравоохранение
297
23 марта 2019 16:38
Пока что результаты подтверждены на мышах. Здравоохранение
446
22 марта 2019 12:50
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
414
22 марта 2019 11:57
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
391
22 марта 2019 10:15
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
280
21 марта 2019 09:39
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
377
Современная медицина
25 марта 2019 12:26Лечение в Израиле
Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт. Современная медицина
89
15 марта 2019 14:05
Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
87
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
216
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
426
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
501
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
787
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4639
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
496
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
784
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
748
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1204
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
919
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
287
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
944
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
998
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1963
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2228
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1332
Мероприятия