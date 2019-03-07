Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
7 марта 2019 13:54
109
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов.
В пояснительной записке сказано, что существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно, а какие считаются дополнительными и платными. Также ведомство уточняет, что не решён вопрос со стоимостью таких услуг.
Издание отмечает, что поводом для инициативы Минздрава послужили факты сбора денег с пациентов для увеличения финансирования медучреждения, пишет Радио Август.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
7 марта 2019 13:54
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
109
6 марта 2019 16:15
В течение трех недель офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления... Здравоохранение
279
6 марта 2019 15:18
Ребёнок случайно налетел на предмет, когда бегал по квартире. Здравоохранение
295
6 марта 2019 13:29
Отклонения от норм свидетельствуют о нарушении технологического процесса. Здравоохранение
323
5 марта 2019 14:00
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Здравоохранение
436
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
298
5 марта 2019 09:52
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
337
4 марта 2019 12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
372
4 марта 2019 12:51
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
368
3 марта 2019 15:23
Здравоохранение
264
Современная медицина
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
60
25 февраля 2019 19:28Почистить кожу. Способы и варианты
Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
92
24 января 2019 08:50Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
287
Новости медицины
6 марта 2019 19:26Преимущества алмазных коронок
Алмазные коронки – это надежные режущий инструмент с алмазным напылением, которые наиболее возможно встретить в форме цилиндра. Новости медицины
57
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
368
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
635
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
122
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
719
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
697
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
710
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1419
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1248
Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
108
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
664
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1154
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
889
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2873
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2542
Мероприятия