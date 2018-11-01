Михаил Ратманов: «Я рад работать в таком мощном регионе»
1 ноября 2018 11:14
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«Мне оказано большое доверие – руководить министерством здравоохранения Самарской области. Я рад работать в таком мощном регионе», - заявил министр здравоохранения Михаил Ратманов в интервью интернет-проекту «Самарский край».
«Знаю, что с приходом Дмитрия Игоревича Азарова к региону приковано большое внимание федерального центра, оказывается поддержка и содействие в решение самых разных вопросов. Знаю о требовательности, высокой активности губернатора Самарской области, буду прилагать все усилия, чтобы этому соответствовать. Для меня большая честь и большая ответственность работать в его команде, - подчеркнул министр. - Сейчас предстоит глубокое знакомство с самарской медициной – я постараюсь вникнуть во все вопросы как можно скорее. Что может позволить сделать это быстро? Опыт. «Шинель министра» я примеряю уже в третий раз и могу сказать, что во всех регионах, где мне довелось работать, в этой сфере делают как одни и те же успехи, так и одни и те же ошибки. Поэтому решать проблемные вопросы, когда имеешь большой опыт, гораздо проще».
По словам Михаила Ратманова главными направлениями в его работе станут работа скорой помощи, поликлиническое обеспечение, обеспечение лекарствами льготной категории граждан, работа с ФОМС. «Показатели смертности опять же складываются из одних и тех же позиций: сердечно-сосудистые заболевания, онкология, ДТП. То есть, понятно – на какие точки делать упор, - заявил министр. - Особого внимания требует работа над национальными проектами, которые стартуют в 2019 году. Их надо отработать максимально. Потому что потенциал региона здесь очень большой. Под руководством Дмитрия Игоревича проведена большая работа с министерством здравоохранения РФ по участию Самарской области в нацпроекте «Здравоохранение». Губернатором приложены все усилия, чтобы регион получил максимальную поддержку на федеральном уровне. Поэтому будем решать поставленные главой региона задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи».
«Есть два основных показателя, по которым оценивается работа здравоохранения, – снижение смертности и повышение удовлетворенности населения медобслуживанием. Вот на этом балансе мы и будем строить работу системы», - заявил Михаил Ратманов.
Также министр заявил о намерении создать медицинский совет при министерстве здравоохранения Самарской области. «Для того, чтобы такие решения не принимать единолично, мы собираемся создать при минздраве медицинский совет из наиболее авторитетных, практикующих врачей, руководителей медучреждений. И все важнейшие решения будут приниматься после обсуждения на этом медицинском совете. Это предложение было поддержано и главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым, и Геннадием Петровичем Котельниковым», - сообщил министр здравоохранения.
Министр отметил, что скучает по хирургической практике: «Для чего работает врач? Чтобы помогать людям. Чтобы им было не так больно, не так опасно. Скучаю ли я по практике? Да. Последнюю операцию я сделал три с половиной года назад. У меня 16 лет хирургического стажа».
Полный текст интервью размещен по ссылке.
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