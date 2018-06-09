Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
9 июня 2018 11:40
8 июня в Бузулуке состоялось заседание круглого стола по вопросам межрегионального взаимодействия в сфере здравоохранения. В мероприятии приняли участие делегации Оренбургской и Самарской областей – представители министерств здравоохранения, медицинских организаций и вузов.
Встреча была инициирована министерством здравоохранения Самарской области в рамках исполнения поручения Глава Самарской области Дмитрия Азарова об организации взаимодействия между Самарской и Оренбургской областями по вопросам здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи, маршрутизации пациентов медучреждений в приграничных городах и районах. Жители сопредельных муниципальных образований должны лечиться там, где им удобнее, ближе территориально.
Напомним, 31 мая во время совместного эфира на сызранском телеканале КТВ-Луч и областной ТРК «Губерния» Глава региона рассказал, что по предварительным договоренностям между двумя регионами, часть высокотехнологичного дорогостоящего оборудования закупят для больниц, в Похвистнево, а часть – для медучреждений близлежащего Бугуруслана, находящегося в Оренбургской области. Благодаря этому жителям этих городов не придется проделывать путь в сотни километров для прохождения обследований и лечения на современном оборудовании.
«Только населением Самарской области в этой зоне мы не сможем обеспечить загрузку подобного оборудования, а, значит, неэффективно потратим средства, - пояснил в эфире Дмитрий Азаров. – Но если мы обеспечим маршрутизацию пациентов из соседних муниципалитетов, городов Оренбургской области, то вполне загрузим это оборудование, и оно себя будет оправдывать. И наоборот – мы будем своих жителей направлять в медучреждения близлежащих населенных пунктов Оренбуржья. Эта граница условна – и там, и там граждане Российской Федерации. Почему человеку надо ехать за получением медицинской помощи за 200 километров, когда он может ее получить в 30 километрах?».
Продолжением переговоров и исполнения поручения Главы Самарской области этого стало совещание и подписание соответствующего соглашения в Бузулуке. Самарскую делегацию возглавил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, Оренбургскую делегацию - заместитель министра здравоохранения области Юлия Балтенко.
Участники обсудили вопросы взаимодействия по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям сопредельных районов соседних областей.
Как подчеркнула Юлия Балтенко, встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов. Единый полис медицинского страхования позволяет россиянам получать необходимую медицинскую помощь в любом регионе страны. Главное, чтобы она была своевременной и качественной. Жители Оренбуржья обращаются в клиники Самары, население Самарской области приезжает в соседний регион.
Итогом встречи стало подписание «Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны здоровья граждан» между министерством здравоохранения Оренбургской области и министерством здравоохранения Самарской области. Положено начало взаимовыгодному сотрудничеству в интересах пациентов, сообщает пресс-служба облправительства.
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