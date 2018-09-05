Медицинский центр «Династия» в Самаре расширяет площади

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6 сентября в 13.00 в медицинском центре «Династия» (Самара, ул. Ташкентская, 159) состоится торжественное открытие нового модуля - быстровозводимой конструкции площадью 240 кв.м.Главная цель, которую ставит перед собой учреждение, расширяя свои площади – повышение качества и доступности медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий. В новом модуле размещены 4 кабинета, где будут вести приём врачи акушеры-гинекологи-репродуктологи; есть кабинет выдачи лекарственных препаратов; расширено помещение колл-центра; оборудован туалет для инвалидов. Расширение площадей МЦ «Династия» позволит сделать ЭКО ещё доступнее для жителей самарской губернии.6 сентября в 15.00 в центр приглашают супружеские пары с проблемой бесплодия на День открытых дверей – состоятся лекция о причинах бесплодия и современных методах лечения, экскурсия по центру, бесплатный приём специалистов центра, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com