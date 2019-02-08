Медики бьют тревогу: в России растет число заболевших корью
8 февраля 2019 12:56
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С конца прошлого года заболеваемость корью в России выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В декабре 2018 года и январе 2019 года количество заболевших корью составило 2538 человек, год назад же было всего 725 заболевших. С чем связан такой рост заболеваемости, не сообщается. Защититься от кори, можно с помощью вакцинации, которой многие граждане пренебрегают.
Стоит отметить, что корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости. Так, в случае контакта с больным корью заболевают в 100 % случаев. Вирус может распространяться на большие расстояния с потоком воздуха.
Специалисты ВОЗ заявили, что в Европе зафиксировано рекордное количество заразившихся корью за последние 10 лет. С января по декабрь 2018 года корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран региона. По итогам прошлого года количество заразившихся в три раза превысило значения 2017 года и в 15 раз – данные 2016 года, пишет ФедералПресс.
pixabay.com
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