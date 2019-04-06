Когда витамины вредны, рассказали ученые
6 апреля 2019 12:38
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Почти треть россиян, восполняя недостаток питательных веществ в организме, принимают биологически активные добавки. Однако, согласно сразу нескольким научным исследованиям, злоупотребление витаминами может нанести вред здоровью. Нужно, чтобы питание было сбалансированным.
По данным Росстата, только 14 процентов взрослых в стране обеспечены всеми необходимыми витаминами. При этом с авитаминозом — критической нехваткой витаминов — россияне сталкиваются крайне редко. Настоящая проблема — гиповитаминоз, недостаток одного или нескольких полезных веществ сразу. Так, пятая часть взрослого населения России страдает от полигиповитаминоза — дефицита трех и более витаминов. Чаще всего это А, В1, В2, РР, D и бета-каротин (провитамин А).
Из указанной группы питательных веществ организм человека самостоятельно может синтезировать только витамины РР и D. Например, D3 вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Остальные вещества можно получить лишь из пищи. Как показало масштабное исследование канадских ученых, надеяться на витаминно-минеральные комплексы не стоит — польза от них ограниченна.
Исследователи проанализировали 113 научных работ, посвященных связи популярных пищевых добавок и мультивитаминных комплексов (витамины C и D, мультивитамины, кальций, бета-каротин и другие) с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, и не выявили значимого эффекта от их приема. Исключение составляет лишь фолиевая кислота в сочетании с некоторыми витаминами группы В. Она действительно снижает вероятность инсульта.
По мнению авторов работы, пока наиболее оптимальным способом восполнить дефицит некоторых питательных веществ в организме остается сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов и орехов, а не прием мультивитаминных комплексов.
Прием витаминов по отдельности тоже не дает значимого эффекта. Несмотря на то что здоровье сердца, сосудов, состояние костей и способность выдерживать длительные физические нагрузки связывают с содержанием в организме витамина D, восполнить его дефицит можно только с помощью солнечных ванн, рыбьего жира, грибов и морепродуктов.
Согласно работе ученых из Оклендского и Абердинского университетов (они проанализировали результаты 81 исследования с участием свыше 50 тысяч человек), регулярный прием витамина D в виде таблеток не предотвращает переломы и не увеличивает минеральную плотность костей, независимо от дозы препарата.
Однако японские исследователи считают, что эффект от искусственно синтезированного витамина есть. В течение полугода они регулярно давали 167 детям биодобавку с витамином D3 и плацебо. В группе, получавшей витаминный препарат, гриппом заболели чуть больше десяти процентов (18 человек). Среди участников, принимавших плацебо, таких было уже 18 процентов (31 ребенок). Кроме того, из тех, кто страдал астмой и переболел гриппом во время исследования, приступы участились лишь у двоих в группе, принимавшей витамин D3, и у 12 из группы, получавшей плацебо. Авторы работы связывают это с тем, что витамин D активизирует врожденный иммунитет.
Хорошим средством для укрепления иммунитета долгое время считался витамин С. Однако споры о том, действительно ли его прием может защитить от простуды, не утихают до сих пор. Финские ученые, проанализировавшие данные 67 исследований, объектом которых в общей сложности выступили свыше 20 тысяч человек, пришли к противоречивым выводам. С одной стороны, была показана эффективность витамина С для профилактики простудных заболеваний, но только для профессиональных спортсменов и лишь в период интенсивных тренировок. На обычных людей этот эффект не распространялся.
С другой стороны, прием витамина С уменьшал продолжительность болезни примерно на восемь процентов среди взрослых и на 14 процентов среди детей. Но семь изученных исследователями работ этой связи не подтвердили. На состояние трех тысяч человек, заболевших простудой, витамин С никак не повлиял.
Похожая ситуация и с другими важными питательными веществами — витаминами А, Е и бета-каротином. Масштабные плацебо-контролируемые исследования (то есть такие, при которых ни ученые, ни участники не знают, что употребляют — витамин или плацебо) не подтвердили пользу от приема этих антиоксидантов. Более того, датские ученые показали, что увлечение искусственно синтезированными витаминами может быть связано с развитием некоторых заболеваний.
Так, согласно работе американских специалистов, курильщики, принимающие бета-каротин и витамин А, чаще болеют раком легких, чем те, кто не употребляет антиоксидантные добавки. Эти данные подтвердили шведские исследователи, показавшие на мышах с повышенным риском развития рака легких, как антиоксиданты могут стимулировать возникновение злокачественных опухолей. Эти вещества (в исследовании речь шла о витамине Е и N-ацетилцистеине) подавляют работу белка, регулирующего клеточный цикл и предотвращающего появление раковых клеток.
По мнению американских генетиков, ключевую роль играют не сами вещества, а генетическая предрасположенность человека. Одни и те же витамины на разных людей действуют по-разному, пишет РИА Новости.
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