Кардиологи губернии проведут прием в Жигулевске

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4 июля в 9.30 в Жигулевской центральной городской больнице (Самарская область, г. Жигулевск, ул. Первомайская, 10 (4-х этажное кирпичное здание, 3 этаж, каб. 69 и каб. 84) специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера проведут прием взрослого населения.Прием будет вести консультативная бригада кардиодиспансера в составе врач-кардиолог Людмила Щербакова и врач-кардиохирург Ирина Шанина.Самарский областной клинический кардиологический диспансер является крупнейшим в области специализированным медицинским учреждением и входит в тройку ведущих кардиохирургических центров России. Его специалисты ведут прием не только в стенах самого диспансера, но и на выезде. Это позволяет врачам вовремя заметить сердечную патологию, а пациентам без долгих переездов побывать на приеме у ведущих кардиологов и кардиохирургов, сообщает пресс-служба облправительства.