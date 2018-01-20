Кабмин РФ одобрил законопроект о вводе лекарств в гражданский оборот
20 января 2018 12:10
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Российское правительство одобрило проект закона о порядке ввода в гражданский оборот лекарств. Как сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина, предлагается создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, поступающих в оборот в России.
В документе говорится, что для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя. Кроме того, препарат должен соответствовать требованиям, установленным при государственной регистрации, пишут "Известия".
Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство РФ ведет обсуждение возможной отсрочки ввода «закона Яровой» на несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
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