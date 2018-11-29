Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с главой регионального Минздрава Михаилом Ратмановым

58

Губернатор Самарской областипровел рабочее совещание с главой регионального Минздраваи руководством подразделений ведомства.Глава региона подчеркнул: за последние годы в отрасли накопились вопросы, требующие оперативного решения. В рейтинге проблем, обозначенных жителями Самарской области, тема здравоохранения занимает лидирующие позиции.Одна из задач, поставленных Дмитрием Азаровым перед Минздравом, - завершение ревизии деятельности медучреждений области. Первые итоги проверки позволили оценить реальные показатели работы, устранить нестыковки и получить самые точные данные по количеству больниц, нуждающихся в капремонте.Напомним, проведённую руководством Самарской области ревизию отрасли отметил полпред Президента РФ в ПФО во время рабочего визита в регион 7 ноября. Такой принципиальный подход, по мнению Игоря Комарова, является первым шагом к существенному улучшению ситуации в региональном здравоохранении.Губернатор поручил Михаилу Ратманову завершить эту работу до конца года. «Со всеми несуразностями, глупостями вы должны разобраться очень жестко и быстро. Задачи, поставленные Президентом, требуют полной концентрации. Если мы не мобилизуемся, то с их решением не справимся», - заявил Дмитрий Азаров.Серьёзный импульс развитию отрасли даст нацпроект "Здравоохранение". В Самарской области планируется:открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани;переоснастить стационары онкоцентров в Самаре и Тольятти;запустить 12 центров амбулаторной онкопомощи;реконструировать ФАПы.Особое внимание уделено вопросам демографии. Михаил Ратманов поставил задачу перед сотрудниками минздрава уточнить сведения о количестве процедур по прерыванию беременности. Это позволит предметно вести профилактику и разрабатывать комплекс решений по поддержке рождаемости.Особое внимание - профилактике заболеваний и теме формирования здоровых привычек как одним из главных условий повышения продолжительности и качества жизни людей. Губернатор Дмитрий Азаров поручил Михаилу Ратманову разработать предложения по популяризации ЗОЖ среди жителей области, сообщает Департамент информационной политики региона.