Главврач, потерявший работу после скандала с сиротами в самарской больнице им.Семашко, вернулся в строй
19 декабря 2018 10:20
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Бывший главврач «Самарской городской клинической больницы №2 им. Семашко» Максим Карпухин после пятилетнего перерыва снова вернулся в государственную медицину. 23 ноября он устроился в МСЧ №5 Кировского района как специалист, а 27 ноября назначен исполняющим обязанности главного врача. Об этом он сам рассказал «СО» ОНЛАЙН», хотя на официальном сайте больницы указан как главный врач без приставки «и.о.».
По словам г-на Карпухина, он сам обратился в минздрав с подобной инициативой, на что получил положительный ответ. Также он объяснил, почему, несмотря на все договоренности, до сих пор числится как исполняющий обязанности: «Больница является секретным объектом, — по какой причине, никто не знает, — но поэтому главный врач должен пройти проверку ФСБ».
Предыдущий главврач МСЧ №5 Иван Бараев еще в прошлом году достиг предельного возраста для руководителя государственного медучреждения — 65 лет. Так как эти поправки вступили в силу только в октябре 2017 года, для него действовала трехлетняя отсрочка. Судя по всему, Иван Бараев решил заранее сложить с себя полномочия, сохранив при этом должность заместителя главврача по общим вопросам.
Максим Карпухин возглавлял городскую клиническую больницу №2 им. Семашко в 2007–2013 гг. Пять лет назад он был сначала на время отстранен от должности на фоне скандала с медсестрами, которые издевались над малолетними пациентами-сиротами. Насколько сам главврач был повинен в случившемся и вообще был в курсе происходившего, осталось неясно. Но в любом случае скандал получил широкую огласку, причем федерального характера, в связи с чем в Самару даже специально приезжал уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов. Через полгода полномочия Максима Карпухина были окончательно прекращены, и с тех пор, по его словам, он нигде полноценно не работал до прихода в МСЧ №5.
pixabay.com
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