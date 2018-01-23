Гериатрическая бригада специалистов посетит районы Самарской области

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Сегодня, 23 января комплексная гериатрическая бригада Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн работает на территории центров социального обслуживания в Кинель-Черкасском районе (Кинель-Черкасский район, ул. Ленинская, 34) и в Отрадном (г. Отрадный, Ленина 41А).Врачами госпиталя будут осмотрены пожилые пациенты.В состав бригады входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, офтальмолог, невролог.25 января в 10.30 состоится выезд гериатрической бригады Самарской клинической гериатрической больницы в Похвистневский район в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Похвистневский район, ул. Лермонтова, 15).В составе бригады будут работать главный врач Самарской клинической гериатрической больницы Олег Никитин, врач-гериатр, кардиолог, невролог, сообщает пресс-служба облправительства.