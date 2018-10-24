Гериатрическая бригада областного госпиталя посетит Волжский район

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25 октября в 10.00 в Рощинском отделении Волжской ЦРБ (Самарская область, пгт Рощинский, 11а) выездная гериатрическая бригада Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов воин проведет прием пожилых пациентов.В состав бригады специалистов входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.Более 10 лет в госпитале работает выездная консультативная поликлиника, в задачу которой входит посещение ветеранов, пожилых пациентов по месту их жительства и лечения в поликлиниках городов и сельских районов Самарской области. С 2017 года в выездную медицинскую бригаду входят врачи-гериатры, которые специализируются на диагностике и лечении пациентов старше 75 лет. Гериатры совместно с социальными службами проводят прием пожилых жителей, выносят комплексную гериатрическую оценку их состояния, дают конкретные рекомендации по лечению и уходу.Фото pixabay.com