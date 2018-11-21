Дмитрий Азаров: "В медучреждениях сильна проблема управления"
21 ноября 2018 11:18
152
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" рассказал о своем видении ситуации, сложившейся в отрасли здравоохранения, пишет Волга Ньюс.
"Мы регулярно делаем социологические опросы: внимательно относимся к мнению людей и выявляем что их волнует больше всего. И у нас две главные проблемные темы — это ЖКХ и здравоохранение. К сожалению, за прошедший период не удалось министрам (на тот момент действующим) перестроить работу в соответствии с действующими требованиями, в том числе, предъявляемыми и жителями региона. Поэтому новые министры и назначены", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Напомним, министром энергетики и ЖКХ Самарской области был назначен Сергей Марков, а министром здравоохранения - Михаил Ратманов.
В связи с кадровыми перестановками глава региона рассчитывает на "достаточно быстрое" исправление ситуации в обоих секторах.
Возвращаясь к теме здравоохранения, Дмитрий Азаров заметил, что основные претензии от жителей поступают на так называемое первичное звено — поликлиники. И зачастую, недовольство граждан связано не с состоянием или оснащением этих медучреждений, а с качеством их работы. Это, убежден глава региона, явно свидетельствует о наличии управленческой проблемы.
"Совершенно очевидно, что во многом это связано и с перегруженностью врачей поликлиник бумажной работой. Бесконечное количество отчетов, заполнение форм — при том, что, конечно, современные технологии, в том числе, цифровизация, информатизация, позволяют это делать совершенно на ином уровне. И цифровой контур во многих регионах, которые имеют гораздо более скромные средства на здравоохранение, уже создан", — отметил Дмитрий Азаров.
По его мнению, это способствует не только более эффективному выстраиванию работы, но и повышению прозрачности деятельности всех медучреждений. Поэтому внедрение современных управленческих технологий, по словам главы региона, первоочередная задача в медицине.
При этом региональное министерство, по информации Дмитрия Азарова, зачастую сталкивается с некоторым противодействием ведению этой работы со стороны лечебных учреждений.
"Очень жестко буду заниматься внедрением современных технологий — еще раз подчеркну, для повышения качества предоставления услуг. В этом главная задача! Не информатизация ради информатизации, а повышение качества услуг, прозрачности, облегчение деятельности конкретного врача", — подытожил губернатор.
Также Дмитрий Азаров рассказал о том, что в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" были проанализированы основные причины смертности в регионе, и среди трудоспособного населения первые строчки оказались у болезней кровообращения и онкологии.
Весной-летом 2018 г. была также проведена масштабная ревизия кодификации заболеваний в регионе. Высокую оценку этой работе дал полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.
При этом были выявлены факты замалчивания существующих проблем — занижения показателей в предыдущие периоды.
"Мы выяснили, что для того чтобы чуть лучше смотреться в федеральной статистике, занижались показатели. То есть было очковтирательство, лакировка действительности", — рассказал Дмитрий Азаров.
Такие действия, как подчеркнул глава региона, могли привести к неполучению поддержки из федерального бюджета и, соответственно, к разрастанию существующих проблем, что просто недопустимо.
"Благодаря тому, что мы провели ревизию, выявили действительную картину, мы получили реальную поддержку из федерального бюджета, — заметил Дмитрий Азаров. — А это не просто слова, это открытие региональных сосудистых центров в Тольятти и Сызрани, это переоснащение имеющихся и открытие двух новых первичных сосудистых отделений — в том числе, на юге области, где у нас есть проблемы с доступностью медицины".
Кстати, говоря о юге и юго-востоке региона, Дмитрий Азаров рассказал, что властям уже удалось договориться с коллегами из Оренбургской области. Теперь некоторых экстренных пациентов доставляют в медучреждения соседнего региона, поскольку туда добраться можно гораздо быстрее.
Налажено и обратное взаимодействие — жители Ульяновской области получают медицинскую помощь, в том числе, скорую помощь — в больницах Сызрани.
"И, конечно, очень важно, что мы оснастим фельдшерско-акушерскими пунктами все населенные пункты региона: четыре — в этом году, три — в следующем. И мы полностью накрываем по доступности предоставления медицинских услуг всю территорию Самарской области. Мы решаем эту задачу и тоже, во многом, благодаря нацпроекту", — рассказал Дмитрий Азаров и добавил, что большая работа запланирована также по оснащению современным дорогостоящим оборудованием детских поликлиник, в том числе, на сельских территориях.
Не меньшее внимание в регионе уделяется лечению онкологических заболеваний. "Это переоснащение стационарных отделений областного и тольяттинского онкологических диспансеров, реконструкция онкологического корпуса в Тольятти. И это, конечно, открытие 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Ведь очень важно раннее выявление заболеваний — на той стадии, когда с ним можно справиться", — отметил губернатор.
В завершение же он подчеркнул, что без ответственного отношения к своему здоровью самих граждан система здравоохранения со стоящей перед ней задачей по повышению качества жизни населения справиться просто не сможет.
"По оценкам специалистов, вклад здравоохранения в качество жизни — около 10-12%, а около 70% зависит от здорового образа жизни", — заметил глава региона и добавил, что власти, в свою очередь, постараются поработать и над обеспечением населения качественной питьевой водой, и над созданием эффективной системы здравоохранения, и доступностью спортивных сооружений.
Фото: Игорь Казановский
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 ноября 2018 16:15
В налоговой службе губернии работают компетентные, ответственные, добросовестные специалисты. Социум
10
21 ноября 2018 15:40
В рамках деловой программы состоится обсуждение развития системы квалификация, как на территории Самарской области, так и других регионов РФ. Социум
48
21 ноября 2018 15:26
Состоится совместное выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда Самарской членов Общественной палаты региона. Социум
60
Здравоохранение
21 ноября 2018 16:10
Из них почти 150 – врачей-терапевтов и педиатров участковых прибыли в поликлиники после успешного прохождения процедуры первичной аккредитации. Здравоохранение
20
21 ноября 2018 15:59Онкологическому корпусу в Тольятти – быть
Проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019- 2021 годы» на проектирование и начало строительства объекта предусмотрено на 2019 год 48,9 млн.... Здравоохранение
41
21 ноября 2018 11:18
По его словам, именно на здравоохранение поступает большое количество жалоб от жителей региона. Здравоохранение
151
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
238
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
295
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
368
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
347
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
535
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
434
Образование
21 ноября 2018 15:51
Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии. Образование
62
21 ноября 2018 12:57
Экспериментальный проект объединил талантливых самарских литераторов и музыкантов. Образование
120
20 ноября 2018 15:50
Школьница набрала 100 баллов из 100 возможных и показала наивысший результат среди 102 300 учеников из 9 550 школ России. Образование
332
Культура
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
0
21 ноября 2018 12:37
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Культура
94
21 ноября 2018 11:43
Выставка продлится до 9 декабря. Культура
114
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
263
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
611
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1655
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
426
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
396
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
870
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
955
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
916
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
942
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
789
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
799
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1214
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1576
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1631
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2762
Мероприятия