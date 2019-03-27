Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет»
27 марта 2019 12:55
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Сегодняшнее Послание отличается тем, что цели и задачи нашего развития не надо формулировать заново. Они уже определены Президентом в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Об этом заявил Дмитрий Азаров в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.
Для достижения целей на федеральном уровне утверждены 12 нацпроектов, для каждого определены целевые показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году.
«В соглашениях, заключенных Самарской областью с федеральными органами власти, эти показатели оцифрованы, и мы несем ответственность за их достижение. Национальные проекты - это наше общее дело, общая ответственность. Это шанс, данный российским государством нашему поколению, сделать нашу жизнь лучше, полнее, интереснее и богаче. Ведь основная их идея проста и понятна: сделать так, чтобы люди жили долго и счастливо!», - заявил Дмитрий Азаров.
«Самое главное для любого человека – здоровье. И государство сегодня заявило масштабные планы по развитию здравоохранения. Сбережение народа - это задача № 1»,- подчеркнул губернатор. Запрос жителей региона на повышение качества медобслуживания по-прежнему является одним из самых главных. Перед новым руководством министерства стоит задача в короткие сроки качественно улучшить ситуацию. Максимальные усилия нужно направить на борьбу с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями. Основной акцент также будет сделан на приближение специализированной помощи к населению.
Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет». Планы обозначены минздраву и должны быть выполнены. Но при этом еще раз предупреждаю и министерство, и руководство больниц: Если новое высокотехнологичное оборудование будет простаивать или предоставляться только в пакете платных услуг, выводы в том числе и организационные, не заставят себя ждать. Мы этот вопрос поставили на постоянный контроль».
Губернатор подчеркнул: в мае 2018 года давал поручение разработать муниципальные программы по созданию условий для привлечения медицинских работников. Срок - 31.12.2018. Выполнили не все. Например, такой программы до сих пор нет в Тольятти, где дефицит медицинских кадров крайне велик.
Не менее важно - создание единого цифрового контура в здравоохранении. «В этом направлении мы очень сильно отстали от других регионов. И одна из причин здесь – в передаче МИАЦ из минздрава в департамент информационных технологий и связи».
«Больше так продолжаться не может». Губернатор поручил министру здравоохранения региона Михаилу Ратманову взять это направление под особый контроль. Кроме того, необходимо повысить охват профосмотрами не реже раза в год 70% населения через 5 лет (сейчас этой работой охвачены лишь 30%)
Фото: Департамент информационной политики.
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Комментарии
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